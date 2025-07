Duizenden tekenen petitie voor gratis OV voor AOW’ers

Meer dan vierduizend mensen hebben al hun handtekening gezet onder een petitie om AOW’ers gratis met de trein te laten reizen in de daluren . Volgens de initiatiefnemer van de petitie, Ik Ben Autovrij , zou de NS een vergoeding moeten krijgen voor het gratis vervoer van ouderen, net zoals dat nu het geval is bij studenten.

De gratis treinreizen zouden ervoor moeten zorgen dat AOW’ers de auto vaker laten staan. Minder koopkrachtige ouderen krijgen zo bovendien “koopkrachtsteun”, stelt Ik Ben Autovrij. Door AOW’ers buiten de spits gratis te laten reizen, wordt ook een ander probleem opgelost. Terwijl de treinen tijdens de spits druk zijn, is het de rest van de dag op veel trajecten vaak rustig. Om die reden overweegt de NS nu zelfs al minder treinen te laten rijden .

De NS wil treinen schrappen omdat het bedrijf nu verlies maakt. “Dat een treinmaatschappij winst moet maken is al een vreemde gedachte, dat doen snelwegen en fietspaden ook niet”, stelt Kai Röth, secretaris van Ik Ben Autovrij, in een verklaring.

Reinder Rustema, penningmeester van Ik Ben Autovrij, vult aan: "Als AOW'ers de auto laten staan zullen uitbreidingen in de auto-infrastructuur mogelijk niet nodig zijn. Dit is ook een besparing. Terwijl de ongebruikte NS-capaciteit overdag daar ruimte voor biedt. AOW'ers die nu in de spits treinen zullen dat eerder uitstellen naar hun gratis daluren en dat geeft forensen meer ruimte.”