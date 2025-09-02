Duizenden slachtoffers bij natuurrampen in Soedan en Afghanistan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Bij een verwoestende aardverschuiving in het westen van Soedan zijn volgens rebellenbeweging Sudan Liberation Movement/Army meer dan duizend mensen omgekomen. De ramp vond zondag plaats na dagenlange zware regenval in het Marra-gebergte in Darfur, waarbij een compleet dorp werd weggevaagd. Er was slechts één overlevende. Artsen zonder Grenzen (AzG) zegt nog geen volledig zicht op de omvang van de schade te hebben en staat in contact met lokale autoriteiten om de situatie in kaart te brengen.

In Afghanistan is het dodental door een zware aardbeving inmiddels opgelopen tot meer dan 1400 mensen, met duizenden gewonden. De beving met een kracht van 6.0 op de schaal van Richter trof het land rond middernacht van zondag op maandag bij de grens met Pakistan. Vooral de noordoostelijke provincie Kunar werd zwaar getroffen, waar veel huizen instortten terwijl bewoners sliepen.

Hulpverlening in beide landen wordt bemoeilijkt door de precaire veiligheidssituatie. In Soedan woedt sinds april 2023 een verwoestende burgeroorlog, waardoor hulp aan Darfur maar beperkt mogelijk is. Afghanistan bevindt zich sinds de machtsovername door de Taliban in 2021 in een internationaal isolement, hoewel het Taliban-regime inmiddels wel om internationale hulp heeft gevraagd.

De Europese Unie heeft 1 miljoen euro en 130 ton hulpgoederen toegezegd voor Afghanistan. De Verenigde Naties verwachten dat het aantal slachtoffers daar nog fors zal stijgen, omdat veel afgelegen gebieden door beschadigde wegen moeilijk bereikbaar zijn. Voor Soedan heeft de rebellenbeweging een beroep gedaan op de VN en internationale organisaties voor hulp bij het bergen van lichamen, terwijl AzG samenwerkt met andere humanitaire organisaties om adequate hulp te bepalen.

Bron: ANP