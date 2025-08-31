Duizenden rechtsextremisten marcheren door de straten van Australië

In grote steden als Sydney, Melbourne en Adelaide zijn dit weekend duizenden rechtsextremisten de straat op gegaan voor zogenaamde "anti-immigratiedemonstraties". De Australische regering heeft de marsen veroordeeld vanwege de banden met extreemrechts en neonazi's. Dat meldt de BBC. Alleen al in Sydney gingen zo'n achtduizend mensen de straat op. Onder de aanwezigen waren ook oppositiepolitici zoals senator Pauline Hanson v van de extreemrechtse partij One Nation en federaal parlementslid Bob Katter van de rechtspopulistische boerenpartij Katter's Australian Party.
De demonstraties werden gepromoot door beruchte neonazi's en complotwappies die tijdens de coronapandemie nationale bekendheid kregen. In Melbourne sprak de bekende neonazi Thomas Sewell de menigte toe vanaf de trappen van het parlementsgebouw. De groep beschuldigt de zogenaamde "massa-immigratie" van het veroorzaken van maatschappelijke problemen rond huisvesting, lonen en criminaliteit. Het soort leugens dat extreemrechts wereldwijd verspreidt, zoals ook bijvoorbeeld PVV en BBB doen in Nederland. De rechtsextremisten zochten op verschillende plekken de confrontatie op met tegendemonstranten en met activisten die zelf de straat opgingen om te protesteren tegen de door Israël gepleegde genocide in Gaza.
"De Australische minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke reageerde fel op de demonstraties: "Er is geen plaats in ons land voor mensen die onze sociale samenhang willen ondermijnen en verdelen". De regering benadrukte dat dit soort extreemrechts activisme, gebaseerd op racisme", geen plaats heeft in het moderne Australië. Het land worstelt de laatste tijd met een toename van rechts-extremisme en maakte eerder dit jaar het uitbrengen van de nazigroet strafbaar met een verplichte gevangenisstraf.
