Duizenden opeengepropte varkens dood na brand in megastal

Bij een grote brand in een megastal van een veehouderij in Reusel, Noord-Brabant, zijn alle drieduizend varkens in de stal om het leven gekomen. Dat meldt ANP. Het bedrijf heeft nog meer stallen met daarin nog enkele duizenden varkens. Die worden waarschijnlijk gered, aldus de brandweer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.

Op het dak van de stal van het Brabantse bedrijf liggen zonnepanelen die vanwege de brand voor extra gevaar zorgen. Bij de vuur komt veel rook vrij waarin mogelijk deeltjes van die zonnepanelen zitten. De hulpdiensten roepen mensen op om uit de rook te blijven, omdat die schadelijk is. Ook wordt in kaart gebracht tot waar de rook en eventuele deeltjes van zonnepanelen reiken. Als de deeltjes op het terrein van grondeigenaren terechtkomen, moeten ze die zelf oprapen, zegt de brandweer. Later op de dag wordt duidelijk of dat nodig is en om welke gebieden het dan gaat.