Duizenden op de vlucht voor bosbranden tijdens ongekende hittegolf in Australië

Grote zorgen in Australië waar een hittegolf de records verbreekt en de temperatuur oploopt tot 49 graden. Brandweerlieden hebben hun handen vol aan het bestrijden van bosbranden. Gevreesd wordt dat er door de droogte nog veel meer zullen uitbreken. Duizenden inwoners hebben het dringende advies gekregen een goed heenkomen te zoeken omdat de vlammen richting hun woonplaatsen trekken. Dikke rookwolken maken het ook al lastig tot onmogelijk in het getroffen gebied te verblijven.

De brandgevaaromstandigheden zullen naar verwachting extreem worden in vijf districten in de staat – Central, Mallee, North-Central, Southwest en de Wimmera – waarbij de brandgevaarsindex in de Wimmera slechts enkele punten boven de catastrofale waarde ligt. Overheidswoordvoerder Key zei dat de staat sinds 2009 geen hitte van deze intensiteit meer had meegemaakt. Het Bureau voor Meteorologie voorspelt dat de temperaturen in Ouyen en Mildura in het noordwesten van Victoria dinsdag 49 graden celsius zullen bereiken.

Ondertussen is uit onderzoek duidelijk geworden dat de - rechtse - media in het Verenigd Koninkrijk steeds harder tekeergaan tegen het nemen van noodzakelijke klimaatmaatregelen. Het betekent dat het geluid om klimaatbeleid af te breken inmiddels harder klinkt in de hoofdredactionele commentaren dan aansporingen het klimaat te redden.

De klimaatnieuwssite Carbon Brief meldt:

Carbon Brief analyseert al sinds 2011 redactionele artikelen – de officiële stem van de krant – en dit is het eerste jaar dat de tegenstand tegen klimaatmaatregelen groter is dan de steun ervoor. Kritiek op het net-zerobeleid, inclusief de uitbreiding van hernieuwbare energie, kwam volledig van rechtsgeoriënteerde kranten, met name The Sun, de Daily Mail en de Daily Telegraph. Daarnaast waren er 112 redactionele artikelen – meer dan twee per week – met aanvallen op Ed Miliband, waarmee een zeer persoonlijke campagne van sommige kranten tegen de Labour-minister van Energie werd voortgezet. Deze redactionele artikelen, die bijna allemaal in rechtsgeoriënteerde kranten verschenen, typeerden hem doorgaans als een "fanaticus" die een "kostbare" net-nulagenda doordrukt. Samengevat weerspiegelen de redactionele artikelen een significante verschuiving aan de Britse rechterflank in 2025, waarbij de oppositiepartij, de Conservatieven, het voorbeeld van de extreemrechtse populistische partij Reform UK volgde door de net-zerodoelstelling die ze zelf had vastgelegd en het beleid dat ze eerder had bepleit, definitief te verwerpen.