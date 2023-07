Duizenden op de vlucht na dodelijke Israëlische aanval op Palestijns vluchtelingenkamp

Drieduizend inwoners hebben in allerijl het vluchtelingenkamp in Jenin op de westelijke Jordaanoever verlaten vanwege een enorme Israëlische aanval op het gebied. In het kamp wonen normaliter zo'n 18.000 Palestijnen, nazaten van inwoners die hun land zijn ontvlucht nadat het werd afgepakt om de staat Israël te vormen. Het Israëlische leger startte in opdracht van de extreemrechtse regering de meest intensieve militaire operatie van deze eeuw, op een actie in 2002 na, met een reeks drone-aanvallen en honderden militairen. Er zijn minstens 10 mensen gedood en 100 gewond geraakt waarvan er 20 in kritieke toestand verkeren, aldus de Palestijnse autoriteiten. Israël zegt dat de actie gericht is tegen de Jenin Brigades, een gewapende groepering die bestaat uit verschillende facties, waaronder Hamas. De Palestijnse Autoriteit is vrijwel afwezig in het gebied. De Jenin Brigades worden ervan verdacht verschillende aanslagen in Israël te hebben uitgevoerd, meldt The Guardian.