'Duizenden' Oekraïense militairen zijn Rusland binnengevallen in verrassend tegenoffensief

Volgens Rusland zou het gaan om duizend Oekraïense militairen. Een hooggeplaatste Oekraïense veiligheidsbeambte laat tegenover The Guardian weten: “Het zijn er veel meer… Duizenden”. Volgens de beambte is het doel van de invasie om de Russische troepenmacht over een groter gebied te verspreiden en om de politieke situatie in Rusland te destabiliseren door te laten zien dat ze niet in staat zijn hun eigen grenzen te beschermen.

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft laten weten dat bij de invasie materieel is gebruikt dat door de Verenigde Staten is geleverd aan Oekraïne. Er is daarvoor speciale toestemming gegeven om de wapens in het grensgebied en net over de grens te gebruiken. Verder zegt het Witte Huis dat toestemming voor verder gebruik “ongewijzigd” is gebleven, wat inhoudt dat de Amerikaanse wapens niet mogen worden gebruikt om dieper in Rusland aan te vallen. Op een vraag of de Amerikanen ook verrast waren door de Oekraïense inval in Rusland, werd ontkennend geantwoord. Volgens de VS is het Pentagon van alles op de hoogte gebracht.