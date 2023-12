Duizenden nieuwe leden voor GL-PvdA, nu veruit de grootste partij, PVV kleinste

GroenLinks kreeg er in de week na de verkiezingen 2242 nieuwe leden bij. "De toename van deze week is vele malen groter dan bij eerdere verkiezingen", zegt een woordvoerder van GroenLinks. "Het gaat zowel om leden die terugkomen als mensen die nog nooit lid zijn geweest van een partij." Ook de groei bij de PvdA is volgens een woordvoerder opvallend. De partij mocht 1502 nieuwe leden noteren. Bij twee eerdere verkiezingen groeide de partij naar eigen zeggen met 100 tot 300 leden.

Verenigd Links, formeel nog twee partijen, zou met de winst nu zo'n 75.000 leden tellen, een recordaantal voor de grootste linkse partij dat al meer 30 jaar niet meer gehaald is. Voor de PvdA is de groei een extra opsteker. De laatste keer dat de socialisten een forse ledengroei boekte was na de verkiezingszege in 2012. In een ledenreferendum bepalen de leden van GroenLinks-PvdA deze maand of de partijen ook gezamenlijk meedoen aan de Europese verkiezingen van volgend jaar. In 2019 werd die verkiezing glansrijk gewonnen door Frans Timmermans. De PVV van Wilders wist toen geen zetel te bemachtigen.