Duizenden mensen in het ziekenhuis door apocalyptische stofstormen

Duizenden inwoners van Irak, Syrië, Koeweit en Saoedi-Arabië zijn in het ziekenhuis opgenomen. Ze hebben ademhalingsproblemen gekregen als gevolg van de stofstormen die de regio al maanden plagen, schrijft The Guardian .

In Irak en Syrië zijn vier mensen overleden aan de gevolgen van de stofstormen die de lucht oranje kleuren. In verschillende Irakese provincies zijn scholen en kantoren gesloten, en op 16 mei riep de regering de noodtoestand uit. Met name het noorden van Irak is zwaar getroffen. Sinds maart is er bijna elke week wel een stofstorm geweest.