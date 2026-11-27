Duizenden meisjes en vrouwen melden bloedingen, haarverlies en miskramen nadat Franse politie traangas inzet Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 369 keer bekeken • Bewaren

Zoals bekend slaat de Franse politie protesten bij voorkeur met harde hand neer. Zo ook toen scholieren, studenten en anderen vorige maand de straat opgingen om te protesteren tegen de deplorabele staat van de scholen, het geldgebrek in het onderwijs en ander onrecht.

Op 17 oktober, het hoogtepunt van de protesten, schoot de politie maar liefst 22.000 traangasgranaten af: elke anderhalve seconde een granaat. De gevolgen van dit buitensporige politieoptreden zijn groot. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat tienduizenden vrouwen en meisjes schade hebben opgelopen door de blootstelling aan het traangas, schrijft The Guardian . De krant beschrijft de impact:

“Naïma Di Piero vertelt dat ze drie jaar lang nauwelijks ongesteld is geweest. De 46-jarige medewerkster van een liefdadigheidsorganisatie, die aan endometriose lijdt, slikt de anticonceptiepil om haar menstruatiecyclus te onderdrukken. Maar twee dagen nadat ze tijdens de landelijke protesten in Frankrijk op 17 oktober was blootgesteld aan traangas van de politie, begon ze hevig te bloeden. Di Piero vertelt dat ze tien dagen lang zo hevig bloedde dat ze haar menstruatieondergoed meerdere keren per dag moest verschonen. Daarna volgden bloedstolsels en slopende krampen. De pijn verstoort sindsdien haar slaap, waardoor ze 's nachts afhankelijk is van pijnstillers en een kruik. Ze zegt: "Ik ben nog nooit zo moe geweest. Ik draag een hoofddoek omdat ik ook mijn haar verlies."”

Di Piero is niet de enige met klachten. Het feministische collectief Lacrymos de Sang verzamelde verklaringen van maar liefst 9.200 vrouwen en meisjes. Zij hadden te kampen met uiteenlopende problemen, variërend van hevige baarmoederkrampen en ongewoon zwaar bloedverlies tot uitblijvende menstruaties. Andere vrouwen kregen te maken met een miskraam.

“In een getuigenis beschreef een vrouw hoe ze werd blootgesteld aan traangas terwijl ze haar hond uitliet. Het gas zat volgens haar minutenlang op haar gezicht, met als gevolg dat ze hevig moest overgeven en hevig begon te bloeden. Ze vertelde: “Ik had het gevoel alsof ik aan het plassen was. Na een zwangerschap van zeven maanden verloor ik mijn baby.””

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