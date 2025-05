Duizenden veeboeren overtreden veiligheidsregels en verstikken buren in stankoverlast

Zo'n 2300 veeboeren overtreden stelselmatig de wet en veroorzaken met hun koeien en varkens zoveel stankoverlast voor bewoners in de omgeving dat de leefbaarheid ernstig wordt aangetast. Het gaat daarbij niet om even een onfris geurtje. De rechter oordeelt dat de stankterreur dermate ernstig is dat er zelfs sprake is van mensenrechtenschendingen. Zembla onthulde drie jaar geleden dat de praktijken van deze boeren leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. De overheid moet ingrijpen. De vraag is of dat gaat gebeuren want dankzij een uitgekiende propagandacampagne van vermogende veeboeren, die onder meer het hele land vol lieten hangen met omgekeerde vlaggen, zit hun partij BBB nu in de regering.