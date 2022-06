Tienduizenden lopen mee in klimaatmars Rotterdam

19 jun. 2022 - 15:29

"Een activist die meeloopt namens Grootouders voor het Klimaat roept in een interview met Rijnmond op om minder te vliegen." ----------------------------- De grote vervuiler is en blijft de auto, niet het vliegtuig. Smog in en rond diverse grote wereldsteden is het gevolg van autoverkeer. Een jaar geleden was de lucht op een afstand van 150 kilometer van Bangkok grijs in plaats van blauw, er was toen een paar dagen weinig wind. Dat kwam puur door auto's en ook wel door stinksmerige bussen en vrachtauto's. Niet door vliegtuigen, want die vlogen niet vanwege Covid. Maar ja, een auto hebben we allemaal hè (ikzelf trouwens niet), dus daar beginnen we maar niet over. Als je het aantal mensen meerekent dat in een vliegtuig zit en het aantal kilometers per vlucht, dan is het vliegtuig maar een kleine vervuiler. Mensen willen reizen en dat zullen ze altijd blijven willen. En in veel gevallen kan dat alleen per vliegtuig.