Duizenden huishoudens wachten op stroomaansluiting, ondertussen gebruiken datacenters 5 procent van alle Nederlandse elektriciteit Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 64 keer bekeken • Bewaren

Het stroomverbruik van datacenters blijft toenemen. Hun elektriciteitsverbruik was vorig jaar gelijk aan dat van 2,3 miljoen Nederlandse huishoudens . Ondertussen moeten duizenden huishoudens en kleine ondernemers lang wachten op een stroomaansluiting .

Met name mega-datacenters vreten energie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo verbruikt een Microsoft-datacenter langs de A7 in Middenmeer ruim 1 procent van alle stroom . BNR meldt :

“De toename van het stroomverbruik door datacenters is vooral toe te schrijven aan grote datacenters – het CBS definieert een groot datacenter als eentje die meer dan tien gigawattuur per jaar verbruikt. Deze vijftig grote datacenters zijn verantwoordelijk voor 90 procent van de stroom die datacenters verbruiken. Het stroomverbruik van kleinere datacenters, die minder dan tien gigawattuur per jaar nodig hebben, is al jaren nagenoeg gelijk.”

Binnen de Europese Unie is slechts een land waar datacenters verantwoordelijk zijn voor een groter deel van het elektriciteitsgebruik: Ierland. En het einde is nog niet in zicht: de verwachting is dat Nederlandse datacenters in 2030 drie keer zoveel stroom nodig hebben als nu.

Het maatschappelijk verzet neemt toe. Critici vinden het vreemd dat huishoudens, bedrijven en organisaties de dupe zijn van de netcongestie, terwijl er maar geen einde lijkt te komen aan de bouw van datacenters. Ook ontstaat er twijfel aan het lokale nut van al die nieuwe datacenters die voornamelijk worden gebruikt voor Amerikaanse AI.