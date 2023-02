Duizenden demonstreren in Benelux tegen Russische inval in Oekraïne Nieuws • 25-02-2023 • leestijd 2 minuten • 1467 keer bekeken • bewaren

In Den Haag hebben honderden in Nederland woonachtige Russen bij de ambassade van hun land geprotesteerd tegen de Russische agressie in Oekraïne. Vrijdag, op de herdenking van start de invasie een jaar geleden, demonstreerden al veel Oekraïners op dezelfde plek.

Omroep West laat een van de deelnemers aan het woord, een Rus die vluchtte nadat Poetin de mobilisatie afkondigde:

'Ik ben in de eerste plaats hier om de mensen in Oekraïne te steunen. Maar ik wil ook laten zien dat wij als Russen meestrijden. Dat we ook hebben meegestreden het afgelopen jaar, juist omdat ons soms wordt verweten dat we dit niet doen. We vechten ook al jaren tegen Poetin en zelf haten wij ook de oorlog die voortduurt', gaat Gritsai verder.

In Brussel gingen 2500 mensen de straat om te protesteren tegen Poetins oorlog. Ook daar solidariteit, schrijft de VRT:

Opvallend was ook de aanwezigheid van een groot aantal Iraniërs, die de voorbije weken en maanden betoogd hebben tegen het Iraanse regime. "Freedom for Iran, freedom for Ukraine, all together we will win" stond op hun spandoek te lezen. De actie werd gesteund door 200 actieve burgers en organisaties. Het gaat om mensen die actief betrokken zijn bij de solidariteit met Oekraïne, verenigingen van Oekraïners in België, burgers uit de culturele wereld, feministes, vakbondsmensen, mensen actief rond lgbtq-rechten en anderen.

In Luxemburg gaven honderden gehoor aan de oproep om te demonstreren. meldt RTL

In Berlijn trok een manifestatie van de omstreden socialistische ex-leider Sahra Wagenknecht die zich verzet tegen steun aan Oekraïne 13.000 deelnemers, waaronder extreemrechtse types. Wagenknecht was van 2015 tot 2019 co-fractievoorzitter van Die Linke, de Duitse SP zusterpartij. Ze raakte in opspraak en zorgde voor interne verdeeldheid omdat ze zich tegen migranten keerde. Sindsdien is ze gewoon Bondsdaglid. De demonstratie riep op tot onderhandelingen met Rusland. Volgens de organisatoren is het een 'illusie' dat Oekraïne het Russische invasieleger kan blijven weerstaan.

Een dag eerder demonstreerden in Berlijn 10.000 mensen die wel solidair zijn met Oekraïne. Zij plaatsten onder meer een uitgebrande Russische tank voor de ambassade van de agressor.