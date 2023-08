Duizenden Canadezen op in allerijl de vlucht vanwege klimaatcrisis, bosbranden bedreigen stad in noordwesten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Honderden bosbranden bedreigen de inwoners van Northwest Territories, een uitgestrekt en dunbevolkt territorium in het noordwesten van Canada. Duizenden moeten geëvacueerd worden, soms met vliegtuigen omdat de vluchtroutes over land in brand staan dan wel dreigen door de vlammen verzwolgen te worden. Voor de redding wordt de grootste luchtbrug uit de geschiedenis in gang gezet.

Het vuur rukt nu op naar Yellowknife, de 20.000 inwoners tellende hoofdstad van het gebied. Inwoners moeten kiezen welke spullen ze mee kunnen nemen en wat ze achterlaten. Brandbestrijders verwachten dat het snel oprukkende vuur vrijdag de stad op 5 kilometer genaderd zal hebben. In allerijl worden brandgangen aangelegd maar het is zeer de vraag of de stad behouden kan blijven als de weersomstandigheden niet wijzigen. Het vuur rukt nu met zo'n 10 kilometer per dag op.

Autoriteiten hebben de noodtoestand en gedwongen evacuatie afgekondigd. De bosbranden in het gebied zijn al een maand aan de gang en het is niet gelukt die te bedwingen, ondanks internationale steun, onder meer vanuit Zuid-Afrika. Inwoners zijn verbijsterd en kunnen zich amper voorstellen dat de totale vernietiging van hun leefomgeving en bezittingen dreigt.

Canada kampt als gevolg van de klimaatcrisis met een zeer groot aantal bosbranden. Eerste hielden die in het zuidoosten huis, nu is het noordwesten aan de beurt. Het vuur kan zich verspreiden vanwege de aanhoudende droogte.

Het AD schrijft:

Canada maakt een ongekend bosbrandseizoen door. Volgens de meest recente cijfers van het Canadian Interagency Forest Fire Centre is er al 13,7 miljoen hectare bos in rook opgegaan. Op dit moment zijn er nog 1.073 actieve branden. Een van de grotere branden was woensdagavond ongeveer 20 kilometer verwijderd van Yellowknife, wat betekent dat het vuur binnen één dag 10 kilometer dichterbij is gekomen, meldt de Canadese media. In verschillende delen van de stad geldt een evacuatie-alarmfase. Samen met bedrijven en militairen zijn beschermingszones ingesteld door burgemeester Rebecca Alty, om zo de verspreiding van de branden te voorkomen.