Duizenden arbeidsongeschikten kregen te weinig: 'Vergelijkbaar met het toeslagenschandaal'

Het UWV is in de fout gegaan met tienduizenden uitkeringen voor mensen die die deels of helemaal zijn afgekeurd, blijkt uit onderzoek van het AD. Uitkeringsgerechtigden kregen niet het bedrag waar ze recht op hebben. Minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum (NSC) noemt het in een Kamerbrief “pijnlijk”.

Anderen laten zich minder diplomatiek uit. FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong noemt het in het NOS Radio 1 Journaal een “totale ramp”. “De gevolgen zijn wat mij betreft vergelijkbaar met het toeslagenschandaal. Ik zou bijna zeggen UWV: je had maar één taak en die heb je verprutst.”

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) wijst erop hoe ondoorgrondelijk de regels zijn. “De verkeerde berekeningen van UWV als het om WIA-uitkeringen gaat, laten opnieuw zien dat de wet- en regelgeving rondom arbeidsongeschiktheid erg ingewikkeld is. Burgers zijn hiervan de dupe geworden en dat kan nooit de bedoeling zijn.”

Fons Verhoeven, die achtereenvolgens een hartinfarct en een hartstilstand overleefde, kreeg jaren te weinig. In het AD doen hij en zijn vrouw Thea hun verhaal. Nadat Fons in de ziektewet belandde, werd zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering berekend op basis van dat inkomen en niet op basis van zijn inkomen als werknemer in de bouw.

“Wij hielden de helft over. Het heeft ons zo veel gekost”, vertelt Thea. Uiteindelijk belandden ze in de schuldsanering en moesten ze van vijftig euro per week leven.