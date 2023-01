Duizenden actievoerders bezetten dorp aan Nederlandse grens om verwoesting door mijnindustrie te stoppen

Duizenden actievoerders, waaronder Nederlanders, stromen naar het dorp Lützerath op zo'n 20 kilometer afstand van de Nederlandse grens bij Roermond. Ze verzetten zich tegen de geplande ontruiming van het dorp dat moet plaatsmaken voor een bruinkoolmijn. Bruinkool behoort tot de grootste vernietigers van het klimaat. Duitsland had de exploitatie ervan al min of meer afgezworen maar de energiecrisis veranderde dat beleid.

De activisten komen van heinde en verre onder meer met bussen. In Hamburg hield de politie in de nacht van zaterdag op zondag een bus met vijftig actievoerders tegen voor een grondige controle, waarbij ook de bagage nauwgezet werd doorzocht. Na een oponthoud van drie uur konden de activisten hun reis naar het dorp voortzetten. Voor de vanaf dinsdag geplande ontruiming van het dorp zet de politie naar eigen zeggen tot 2000 agenten in. Het Duitse blad Der Spiegel meldt zondag dat uit heel Duitsland agenten naar Lützerath worden gestuurd. De politie zal daarbij gebruikmaken van onder meer waterkanonnen, honden en paarden, aldus het blad.