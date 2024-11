Duizend toeristen, waaronder 13 Nederlanders, in quarantaine op Tenerife Actueel • 25-02-2020 • leestijd 2 minuten • bewaren

In het zuiden van het Canarische eiland Tenerife zitten zo’n 1000 vakantiegangers vast in een hotel, meldt de Spaanse krant El Paìs . De hotelgasten worden in quarantaine gehouden omdat een van de gasten, een Italiaanse arts, vermoedelijk het coronavirus heeft opgelopen.

In het H10 Costa Adja Palace-hotel verblijven ten minste 13 Nederlanders en 110 Belgen. De gasten ontvingen een brief met het advies om op de hotelkamer te blijven. “Maar de meeste mensen zijn hier aan het zwembad een beetje aan het zonnen of een boek aan het lezen”, zegt een van de hotelgasten tegen VRT .”Alle poorten zijn gesloten, dus we kunnen niet naar buiten. Het personeel draagt ook mondmaskers.” VRT schrijft verder dat een andere Belgische toerist meldt dat er dokters op weg zijn naar het hotel. “Maar veel andere info hebben we op dit moment niet gekregen.”

Het hotel ging in volledige ‘lockdown’ nadat bleek dat de Italiaanse toerist, die al een week te gast was in het hotel, samen met zijn vrouw, mogelijk besmet is met het virus. Het stel komt uit de regio Lombardije in Noord-Italië, waar al meer dan 250 besmettingen zijn geconstateerd en 7 mensen aan het virus zijn bezweken.

De arts besloot zich te laten onderzoeken in een ziekenhuis omdat hij zich niet goed voelde en koorts had. Hij ligt momenteel in quarantaine. Het bloed dat bij hem is afgenomen wordt in een ander lab nogmaals onderzocht. De Italiaanse toerist is het derde coronageval in Spanje.

Volgens El Paìs spreken de autoriteiten niet van quarantaine, maar noemen het een gezondheidscontrole waarvoor de gasten het hotel niet uit mogen.