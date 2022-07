Duitsland wil wegens groot succes ov-abonnement van 9 euro overgaan tot invoeren 'Klimaatticket'

Critici waren sceptisch maar de aanpak blijkt een weergaloos succes. In juni maakten 20 miljoen mensen er gebruik van. Dat is veel meer dan verwacht werd. De spoorwegen merkten dat het abonnement ook zeer populair is onder mensen die geen enkele ervaring hebben met treinreizen. Personeel moest hen vaak assisteren bij hun eerste stappen in het wonder van openbaar vervoer.