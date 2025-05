Duitsland wil weer het sterkste leger van Europa opbouwen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 234 keer bekeken • bewaren

De nieuwe conservatieve bondskanselier Friedrich Merz (CDU) wil van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr, het sterkste conventionele leger van Europa maken. Hij bezweert dat dat nodig is om te voorkomen dat het ooit oorlog moet voeren. "Kracht schrikt agressors af. Zwakte daarentegen nodigt agressors uit" stelde Merz in zijn regeringsverklaring in de Bondsdag, het Duitse parlement, meldt de NOS. Merz wees er op dat Duitsland de grootste bevolkingsomvang en economie van Europa heeft. Daar hoort volgens hem ook de de sterkste krijgsmacht bij. "Onze vrienden en partners verwachten dat ook van ons." Merz beloofde ook dat Duitsland meer verantwoordelijkheid naar zich toe zal trekken binnen de NAVO en de Europese Unie, schrijft Deutsche Welle.

Hij zei dat zijn land niet deel wil gaan nemen aan de oorlog in Oekraïne maar dat Duitsland ook niet onpartijdig is. Merz maakte klip en klaar duidelijk achter de vrijheidsstrijd van de Oekraïners tegen de Russische agressors te staan. "Al meer dan drie jaar doden Russische troepen dagelijks vrouwen, kinderen, burgers en militairen. De oorlog heeft honderdduizenden levens gekost, ook aan Russische zijde. (...) "De uitkomst van deze oorlog zal bepalen of recht en orde in Europa en de wereld zullen heersen, of tirannie, militaire macht en het pure recht van de sterkste."

Merz verklaarde ook dat Duitsland een "historische verantwoordelijkheid" heeft als het gaat om de veiligheid van Israël en "dat wij onwrikbaar aan de zijde van Israël staan".