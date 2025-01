Duitsland wil niet-geïntegreerde Syrische vluchtelingen terug gaan sturen

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, de sociaaldemocrate Nancy Faeser, wil dat Syrische vluhtelingen die geen baan hebben of studie volgen, op termijn terugkeren naar hun land van herkomst nu de dictator Assad verdreven is.

'Zoals onze wet het voorschrijft zal de federale dienst voor migratie en vluchtelingen (BAMF) de verleende beschermingsstatus herzien en intrekken als mensen deze bescherming in Duitsland niet langer nodig hebben omdat de situatie in Syrië gestabiliseerd is', stelde de sociaaldemocratische minister aan de kranten van de Funke Mediengruppe. Veel Syriërs vluchten in 2015 als gevolg van de burgeroorlog naar Duitsland. Na een decennium van terreur en geweld bestaat in het land opnieuw hoop op vrede, beklemtoonde Faeser. 'Als de hoop op vrede realiteit wordt, dan kunnen ook veel vluchtelingen terugkeren.'