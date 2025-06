Duitsland wil dat Nederland een einde maakt aan extreemrechtse intimidatie bij de grens Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1194 keer bekeken • bewaren

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de landelijke politievakbond vinden dat de Nederlandse autoriteiten te laks optreden tegen extreemrechtse intimidatiepraktijken aan de grens. Dat meldt het internationale persbureau Reuters. De Duitsers willen dat er harder wordt ingegrepen om een einde te maken aan de racistische acties die plaatsvinden in Groningen. Daar vallen extreemrechtse agitatoren aan de grens reizigers lastig. Nederlandse media, zoals de NOS, nemen het extreemrechtse frame over dat het zou gaan om 'grenscontroles' door 'lokale burgers'. In werkelijkheid is het een initiatief van een beruchte complotgelovige die eerder is veroordeeld wegens laster en opruiing. De deelnemers komen volgens de politie ook uit andere delen van het land.

Demissionair minister van Justitie Van Weel (VVD) ziet geen reden op te treden tegen de intimidatie. Hij toonde zelfs begrip voor de schokkende praktijken: "Ik begrijp de frustratie, maar ik roep deze groep echt op om dit niet te doen en te stoppen". Geert Wilders heeft de groep aangemoedigd en aangekondigd zelf mee te willen gaan doen.

De Duitse politie treedt ondertussen wel op tegen de vrijheidsbelemmerende acties. Alexander Dobrindt, de zeer rechtse minister van Binnenlandse Zaken namens CSU, wijst er op er geen enkele juridische basis is voor dit soort acties door burgers. "Als dit doorgaat, zullen we er opnieuw naar kijken en ik ga er ook van uit dat de Nederlandse autoriteiten er een einde aan maken." Dobrindt is de man achter de grenscontroles die de Duitse politie de laatste tijd uitvoert en die onder meer tot verkeerschaos leiden in grensgemeenten.