Duitsland waarschuwt reizigers voor deportatierisico onder fascistisch Trump-regime

De Duitse regering heeft haar reisadvies voor de VS aangescherpt. Dat meldt Politico . Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de fascistische immigratiecontroles ingevoerd door Donald Trump kunnen leiden tot detentie of deportatie.

Reizigers riskeren al uitzetting of een inreisverbod bij kleine overtredingen zoals een visumoverschrijding of foutieve reisgegevens. Dit volgt op incidenten waarbij Duitse burgers bij de Amerikaanse grens werden vastgehouden, soms dagenlang. Een van hen, een Duitse vrouw, was op doorreis door Noord-Amerika. Bij de grensovergang tussen Mexico en de VS werd ze opgepakt, geketend en zes weken lang vastgehouden in een detentiecentrum van immigratiedienst ICE.