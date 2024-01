Duitsland waarschuwt voor aanval op NAVO door Rusland 'binnen 5 tot 8 jaar'

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius (SPD) waarschuwt voor een toegenomen Russische dreiging. "We moeten er rekening mee houden dat Vladimir Poetin ooit aanvalt. Dat zal niet direct gebeuren, maar onze deskundigen schatten dat zo'n aanval over vijf à acht jaar mogelijk is.," aldus de in eigen land populaire minister in een interview met de Duitse krant Tagesspiegel.