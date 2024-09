Duitsland voert tijdelijk weer grenscontroles in om ongewenste migratie tegen te gaan Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 327 keer bekeken • bewaren

Duitsland voert tijdelijk weer grenscontroles in om een halt om het stijgende aantal personen dat illegaal de grens oversteekt terug te dringen. Vorig jaar waren er naar schatting een kwart miljoen personen die zo het land binnenkwamen. Duitsland maakt deel uit van de Schengen-zone die vrij verkeer van personen en goederen garandeert maar het verdrag biedt de mogelijkheid, mits tijdelijk, grenscontroles in te voeren aan de grenzen. Duitsland heeft het middel al vaker ingezet en het is al langer van kracht aan de zuidgrens.

De maatregel die voor zes maanden geldt is mede het gevolg van het maatschappelijk debat over ongewenste vreemdelingen nadat een Syriër vorige maand in Solingen met een mesaanval drie willekeurige mensen vermoordde en anderen verwondde. De man had twee jaar eerder opdracht gekregen het land te verlaten en naar Bulgarije te gaan, het land waar hij volgens het Dublin-akkoord asiel moest aanvragen, maar gaf daar geen gehoor aan. Bovendien is in Duitsland een verhoogf risiconiveau voor aanslagen van kracht.

De sociaaldemocratische minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, heeft verklaard dat de maatregel op 16 september in gaat. Ze stelt ook dat als gevolg van dit beleid het aantal afwijzingen om het land binnen te komen zal toenemen. De Groenen, die ook deel uitmaken van de regeringscoalitie, zouden grote moeite hebben met het besluit.

De Duitse regering heeft Nederland vooraf over de controles geïnformeerd, aldus Faeser (SPD). Ook de Europese Commissie is op de hoogte gesteld. (…) Hoe de controles worden uitgevoerd, kan per regio verschillen. De grenspolitie heeft nu een reeks mogelijkheden, van vaste paspoortcontroles tot mobiele patrouilles. Het ministerie geeft in het persbericht aan dat getracht zal worden de hinder voor grenspendelaars te beperken.

Het AD meldt dat Nederlandse burgemeesters uit de grensregio en de transportsector zich grote zorgen maken. Tijdelijke grenscontroles tijdens het EK deze zomer leverden veel vertragingen en overlast op.

Ook de transportsector slaat alarm. Transport en Logistiek Nederland (TLN), dat vijfduizend transport- en logistieke bedrijven vertegenwoordigt, voelt zich overvallen. ,,Tijdens het EK voetbal hebben we gezien welke problemen grenscontroles kunnen veroorzaken”, zegt Robbe van Grembergen, lobbyist in Brussel. ,,Chauffeurs moesten soms onmenselijk lang wachten, wat per uur 100 euro kostte. Dit kan grote economische en sociale schade veroorzaken.” Gevolg is dat producten niet op tijd komen en de planning ernstig wordt verstoord.