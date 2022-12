Duitsland verdient 100 miljard aan Griekse crisis

11 aug. 2015 - 14:54

Het zal, mede door de media, wel jaren duren voordat het schandaal achter de Griekse tragedie algemeen erkend wordt. Natuurlijk was het al jaren bekend - destijds zelfs bij P&W diverse malen besproken - dat de Noordelijke landen verdienen aan de crisis in Griekenland. Nu het door een stevig instituut met cijfers bekend wordt gemaakt, ziet men gelijk cognitieve dissonantie in de reactiedraad bij @Camilla Rasmussen, @Mark Gh, @Ginger Ted. Maar er is nog veel meer te vertellen. Jurist ben ik niet, maar een failliet bedrijf houdt men niet overeind om er (belasting)geld doorheen te sluizen t.b.v. crediteuren. Kennelijk mag dat met landen wel. Er is een werkgroep in Griekenland, gesteund door MEP's, die de legitimiteit van de schulden van Griekenland onderzoekt. Tussen 2008 en 2012 steeg de schuld van 105% naar 180%. Alle politieke leiders, de economen van het IMF, Trichet, Karl Otto Pöhl wisten in 2010 en zeer waarschijnlijk daarvoor dat Griekenland de schuld niet kon dragen. Dwars tegen de regels in werd t.b.v. banken en rijke Grieken van de eurozone een transferunie gemaakt. Vervolgens werden de schulden 'gesocialiseerd' omdat de ECB deze opkocht. Schäuble liet deze zomer weten dat kwijtschelding wettelijk onmogelijk is en dat is juridisch zeer waarschijnlijk ongegrond: Alice In Schäuble-Land: Where Rules Mean What Wolfgang Says They Mean https://medium.com/bull-market/alice-in-schäuble-land-where-rules-mean-what-wolfgang-says-they-mean-f0f327fa8a6d Men kan er veel aan toevoegen en wel zoveel dat het 'insurmountable' is voor de politieke en financiële elites in Europa om hun fouten toe te geven. Vandaar dat bullshit en budget fetisjisme regeren http://speri.dept.shef.ac.uk/2015/07/15/deficit-fetishism-art-political-bullshit-part/ http://mainlymacro.blogspot.nl/2015/08/is-deficit-fetishism-innate-or.html Waarschijnlijk komt er pas helderheid rond 2020 als er alleen nog maar sprake is van een geografisch Europa en samenwerking slechts gebaseerd is op mercantilistische uitgangspunten ...

