Duitsland telt veel minder inwoners dan gedacht, vooral aantal migranten is fors lager Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

cc-foto: Phil Beard / Flickr

Duitsland heeft veel minder inwoners dan gedacht. Uit een dinsdag gepubliceerde volkstelling blijkt dat de oosterbuur maar liefst 1,4 miljoen minder mensen telt dan na de vorige telling werd aangenomen. Het verschil komt overwegend terug in de migrantenpopulatie waar extreemrechtse partijen als Alternative für Deutschland zo tegen tekeergaat.

Er wonen nu ongeveer 82,7 miljoen mensen in Duitsland. Dat is de uitkomst van het bevolkingsonderzoek in alle 10.786 gemeenten die het land telt. In 56 procent van de gemeenten woonden ten minste 1 procent minder mensen dan uit de vorige telling naar voren kwam. Verder telt Duitsland nu officieel 71,8 miljoen burgers met de Duitse nationaliteit en 10,9 miljoen zonder. 18,14 miljoen mensen in Duitsland hebben een migratiegeschiedenis. Ook zijn er beduidend meer vrouwen (42,05 miljoen) dan mannen (40,72 miljoen).

Dat het bevolkingsaantal onder migranten zoveel lager uitvalt, heeft er volgens het Federale Bureau voor de Statistiek mee te maken dat veel migranten terugkeerden naar het land van herkomst, bijvoorbeeld om er te pensioneren, zonder zich uit te schrijven. Ook is het verloop van vluchtelingen dat doorreisde of terugkeerde groter dan uit de vorige telling duidelijk werd. Het grootste verschil werd aangetroffen in Keulen, daar wonen 5,6 procent minder mensen dan vorig jaar werd gedacht.

Uit de telling blijkt ook dat er in heel Duitsland 43,1 miljoen appartementen beschikbaar zijn, met een gemiddelde oppervlakte van 94,4 meter. De kale huur bedraagt ​​€ 7,28 per vierkante meter, waarbij mensen het goedkoopst wonen in Saksen-Anhalt (€5,38) en het duurst in Hamburg (€9,16). Dat is een fors verschil met Nederland, waar de gemiddelde maandhuur in de vrije sector €18,30 is per vierkante meter.