Duitsland stuurt tanks naar Oekraïne

agnar123

26 apr. 2022 - 15:27

Putin laat zich niet intimideren. Hij heeft een sterke doodswens en zoekt naar iemand, die hem afmaakt. Hij is te laf om het zelf te doen. Maar de meeste generaals en andere invloedrijke Russen hebben kinderen en kleinkinderen. Die willen ze niet blootstellen aan een atoomoorlog. Laten we Lavrov en Putin vooral deze boodschap geven: Inzet van een kernbom of zenuwgas IS het begin van WO III, met een vernietigende atoomoorlog. Beter in een dag dood, dan langzaam vernietigd te worden door de Russen. En dat is wel ons lot als we Rusland niet stoppen. De Russische generaals moeten gaan beseffen: Putin is ernstig gestoord en gevaarlijker dan Hitler ooit geweest is. Uit zijn gedrag blijkt pure kwaadaardigheid en een volledig ontbreken van een geweten. Als de Russen Putin niet afmaken, is het onvermijdelijk dat wij dat gaan doen. Ongeacht de kosten. Ook China zal zijn positie moeten heroverwegen. Blijven ze een levensgevaarlijke psychopaat steunen of breken ze met Rusland?