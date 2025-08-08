Duitsland schort wapenverkoop aan Israël op, België ontbiedt ambassadeur, Veldkamp plaatst tweets Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 231 keer bekeken • bewaren

Over de hele wereld wordt met ontzetting gereageerd op Netanyahu’s plannen om de genocide in Gaza nog verder te escaleren. De Duitse regering maakte vrijdag exportstop bekend van wapens die worden gebruikt in Gaza. Duitsland geldt als een van de trouwste bondgenoten van Israël maar de regering-Merz vindt de plannen om Gaza-stad in te nemen niet te verkopen.

In een verklaring vraagt de regering zich af hoe Israël denkt de doelen – de bevrijding van de gijzelaars en het verslaan van Hamas – zo te bereiken. “Met het geplande offensief draagt de Israëlische regering een nog grotere verantwoordelijkheid dan voorheen om in de behoeften van de bevolking van Gaza te voorzien”, aldus de Duitse regering.

Ook België toont zich tegenstander van de nieuwe Israëlische plannen. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Prévot vreest voor nog meer Palestijnse slachtoffers als gevolg van de inname van Gaza-stad.

“We moeten krachtig pleiten voor een terugtrekking van deze plannen, die elk vooruitzicht op een staakt-het-vuren en een vreedzame en duurzame tweestatenoplossing definitief in gevaar zouden brengen”, stelt de Belgische bewindsman, die tot nu toe ook niet vooropliep bij het veroordelen van Israël.

Rechts Nederland blijft sancties tegen Israël blokkeren. Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp die gisteren tijdens een speciaal ingelast Kamerdebat liet weten niets extra’s te willen doen om de nood van de Palestijnen te lenigen, heeft vrijdag twee tweets geplaatst op X.