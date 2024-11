Duitsland neemt controversiële resolutie aan die kritiek op schurkenstaat Israël gelijkstelt aan antisemitisme Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 596 keer bekeken • bewaren

De Duitse Bondsdag heeft een controversiële resolutie aangenomen die in naam bedoeld is om antisemitisme harder te straffen. Critici vrezen dat hiermee echter alle kritiek op schurkenstaat Israël mee wordt genomen in de definitie. Onder meer wetenschappers, kunstenaars en mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor een ernstige inperking van de vrijheid van meningsuiting.

Volgens partijen in het Duitse parlement is de jodenhaat in Duitsland in tientallen jaren niet zo groot is geweest. Die "wordt gevoed door zowel rechts-radicale bewegingen als islamistische groepen als gevolg van immigratie", zegt CDU-Bondsdaglid Gitta Connemann. "Maar het wordt ook gevoed door uiterst-linkse groepen. Het kent vele vormen."

De resolutie bevat meerdere maatregelen om antisemitisme harder te straffen, zoals mensen van een opleiding sturen en het verbieden van organisaties die oproepen tot een boycot van Israël. De meeste aandacht gaat uit naar het voorstel dat er geen subsidie meer mag gaan naar 'antisemitische organisaties en projecten'.

Voor de definitie van antisemitisme wordt echter geen gebruikgemaakt van een juridische, maar die van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Een omstreden "werkdefinitie" die vooral gebruikt wordt om Israël-kritische geluiden de kop in te drukken.

De Bondsdag heeft in de resolutie dan ook de cruciale zin opgenomen: "Ook de staat Israël - die wordt opgevat als Joods collectief - kan het doelwit zijn van dergelijke aanvallen". Het is die zin die volgens tegenstanders kritiek op Israël gelijkstelt aan antisemitisme.

De prominente Joodse violist Michael Barenboim waarschuwt ook voor de Duitse resolutie: "Het gaat hier niet om het beschermen van het Joodse leven in Duitsland, maar om steun bieden aan Israël. Deze resolutie richt zich puur tegen kunstenaars en academici die solidair met Palestina zijn. Geen enkel land heeft de afgelopen decennia zo'n gewelddadige illegale bezetting uitgevoerd als Israël. Als ik dat zeg, kan ik als antisemiet wordt bestempeld. Op die manier kunnen we geen discussie meer voeren over Israël."