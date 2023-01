Duitsland maakt weg vrij voor levering Poolse Leopard-tanks aan Oekraïne Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 163 keer bekeken • bewaren

Duitsland heeft er geen bezwaar tegen dat Polen Leopard-tanks doneert aan Oekraïne. Dat heeft de Duitse vice-bondskanselier Robert Habeck (Die Grünen) bekendgemaakt. Polen maakte woensdag bekend de voor het slagveld beslissende wapens te willen leveren. Formeel moet het land daarvoor toestemming hebben van Berlijn omdat de tanks van Duitse makelij is en er speciale voorwaarden aan gesteld zijn bij de aankoop. Tot nu weigerde Duitsland Leopards aan Oekraïne te leveren.

"Er is een verschil tussen zelf een beslissing nemen en het verhinderen van andermans beslissingen," aldus Habeck in de Europese nieuwssite Politico. "Duitsland wil niet in de weg staan als andere landen besluiten Oekraïne te helpen, ongeacht over hoe we daar zelf over beslissen."

De beslissing betekent een nieuwe wending in het debat over de militaire steun aan Oekraïne. Tot nu toe beperkte de hulp zich tot gepantserde voertuigen en lichte tanks. Leopard tanks zijn letter en figuurlijk van een ander kaliber. Ze stellen Oekraïne mogelijk in staat de bezettingsmacht uit ingenomen gebieden te verdrijven.

Officieel is de beslissing aan bondskanselier Olof Scholz (SPD) maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij die nu nog zal blokkeren. Habeck wil nog niet zo ver gaan te beloven dat ook Duitsland zelf de tanks gaat leveren die voor Oekraïne van levensbelang zijn. Het land wil die beslissing alleen nemen in overleg met Westerse partners, met name de VS.