Duitsland laat zien wat het rechtse ideaal 'grenzen dicht' in de praktijk betekent

Grens dicht. Instroom tegengaan. Dat is het antwoord op de asielcrisis, roept het rechtse deel van de Nederlandse politiek met uiteenlopende vormen van intensiteit. Het verst gaat Geert Wilders. Volgens hem zijn alle asielzoekers door een reeks veilige landen getrokken waar zij eerder asiel hadden kunnen aanvragen. Daarom moet Nederland ze meteen terug sturen en over de grens zetten.

Hoe dat werkt, laat het Achterhoekse grensstadje ´s-Heerenberg zien. Daar zijn inmiddels 150 asielzoekers aan de grens uit de bus gegooid. Niet door de Nederlandse marechaussee maar door hun Duitse collega's met de boodschap hún land te verlaten. Deze honderdvijftig gedumpte asielzoekers worden door Nederland niet opgevangen. Daarom proberen zij nu ongetwijfeld als illegaal zoveel mogelijk onder de radar te blijven. Zo zijn zij in de praktijk vaste bewoners van ons land geworden. Opsporen en uitzetten? Waarheen? Op onze beurt voor het bordje Bundesrepublik Deutschland bij ´s-Heerenberg dumpen?

Dit is een fraai voorbeeld van waar Nederland zijn buren op wil trakteren wanneer types als Eerdmans of Wilders achter de stuurknuppel plaats nemen. En wat óns land dan te wachten staat. Er zijn adequate termen voor dit alles: chaos, rotzooi, conflict, wanbestuur.

Maandag kondigde de regering aan weer een half jaar door te gaan met de grenscontroles door de marechaussee. In de afgelopen maanden is door de marechaussee aan 470 personen de toegang tot Nederland ontzegd. Dat is een matig resultaat aangezien daarvoor 123.320 mensen werden gecontroleerd. 4383 personen deden in september een asielaanvraag.

Behalve chaos, rotzooi, conflict en wanbestuur is ook symboolpolitiek een geschikte term voor de asielplannen en -acties van rechts. Denk daaraan als U weer eens in de file mag aanschuiven omdat de marechaussee een fuik heeft gezet.

Bij nader inzien is de beste algehele totaalterm voor dit geklootzak: kwakzalverij.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

