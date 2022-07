Duitsland kampt met een alarmerend tekort aan medicijnen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 345 keer bekeken • bewaren

Het Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), oftewel het Duitse rijksinstituut voor medische middelen, inventariseert dat meer dan 260 medicijnen op dit moment niet meer leverbaar zijn in het land. De middelen lopen uiteen van antibiotica tot en met middelen om de bloeddruk te verlagen of borstkanker te bestrijden. De Deutsche Welle doet verslag hoe in het land een vloeistof die koortsverlagende middelen als paracetamol en ibuprofen bevat nergens meer te krijgen is. Die middelen worden gebruikt voor zeer kleine kinderen die nog niet in staat zijn tabletten te slikken. Doordat de pandemie die nog steeds rondraast en ook bij de kleinste slachtoffers voor verhoging zorgt is de nood extra hoog.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat er een ernstig tekort is aan Tamoxifen, een middel voor borstkankerpatiënten waarvoor geen alternatief bestaat. De overheid zag zich genoodzaakt in te grijpen maar de tekorten zullen vermoedelijk ook nog in de tweede helft van dit jaar voortduren.

De lege medicijnkasten zijn een gevolg van meerdere factoren, naast de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Voor middelen als de vloeistof paracetamol geldt volgens de farmaceutische producenten dat de prijzen zo laag zijn dat de aanmaak verliesgevend is en het niet loont de middelen te fabriceren. Een ander probleem is dat een gebrek aan grondstoffen voor de medicijnen. En er is in de industrie een groot tekort aan personeel.