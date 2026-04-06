Duitsland gooit grenzen verder dicht, maar nu voor Duitse mannen

Be careful what you wish for, luidt een bekend Duits gezegde dat nu werkelijkheid wordt. Onder druk van het veelal door jonge mannen gesteunde extreemrechts ging de Duitse regering over tot het sluiten van landsgrenzen, een symboolpolitieke maatregel met zelfs verkeersongevallen tot gevolg. Dat was om buitenlanders te weren. Maar nu blijkt de afsluiting ook andersom te werken. Duitse mannen mogen met het oog op de dienstplicht voortaan niet zomaar meer de grens over. En dat is schrikken.

Sinds begin dit jaar staat in de wet:

"Mannelijke personen die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, moeten toestemming verkrijgen van het bevoegde loopbaanadviescentrum van de Duitse strijdkrachten als zij van plan zijn om de Bondsrepubliek Duitsland voor meer dan 3 maanden te verlaten zonder reeds te voldoen aan de vereisten van artikel 1, lid 2. (...) Het federale ministerie van Defensie kan uitzonderingen op de goedkeuringsvereiste toestaan."

Iedere man die onder de 45 is en meer dan drie maanden door de wereld wil trekken, studeren aan een internationale universiteit of gewoon langer naar het buitenland wil gaan, denk zum Beispiel aan de digital nomads, moet nu dus eerst toestemming vragen aan de autoriteiten. Dat is om te voorkomen dat er straks te weinig soldaten zijn om het land met hun leven te verdedigen tegen de Russen of, wie weet, de Amerikanen.

De herziene diensplichtwet geldt sinds begin dit jaar, maar de goedkeuringsplicht voor buitenlandse reizen bleef buiten de publieke belangstelling tot de Duitse krant Frankfurter Rundschau hier afgelopen vrijdag over berichtte . Een legerwoordvoerder spreekt tegenover Duitse media van een „ingrijpende wijziging”, maar benadrukt dat zolang militaire dienst vrijwillig blijft, toestemming in principe verleend zal worden. Met de nieuwe dienstplichtwet wil de regering dat het aantal militairen toeneemt van zo’n 182.000 nu naar 260.000 in 2035.

Het bekend worden van de wet, die dus al maanden van kracht is, zorgt voor veel onrust onder Duitse mannen. Politici wijzen er op dat het reisverbod pas echt in gaat als de actieve dienstplicht wordt afgekondigd. Maar dan is het dus wel meteen te laat om nog naar het buitenland af te reizen.