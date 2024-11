Duitsland gaat voorraad bunkers uitbreiden voor het geval Rusland aanvalt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 943 keer bekeken • bewaren

Duitsland gaat bunkers en schuilplaatsen inventariseren waar Duitsers naartoe kunnen vluchten in het geval van een Russische aanval. Dat meldt de VRT. Het ministerie van Binnenlandse Zaken brengt behalve de bestaande bunkers in kaart welke openbare en privéruimten als schuilplaats kunnen worden gebruikt.

Het Duitse plan komt daags nadat de Russische dictator Vladimir Poetin de oorlog in Oekraïne bestempelde als wereldoorlog. Afgelopen week gaven zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk Oekraïne toestemming om geleverde langeafstandsraketten in te zetten om doelen dieper in Rusland te treffen. Duitsland geldt ook als een van de grootste leveranciers van militaire steun aan Oekraïne. Poetin zei afgelopen donderdag niet uit te sluiten dat Rusland als vergelding westerse landen zal aanvallen.

Momenteel heeft Duitsland 579 bestaande bunkers. Daar kan slechts een schijntje van de 83 miljoen inwoners van Duitsland terecht, namelijk 480.000 mensen. Daar komt bij dat de meeste bunkers dateren uit de Tweede Wereldoorlog of Koude Oorlog en sterk verouderd zijn. Sindsdien is de vuurkracht van het Russische arsenaal toegenomen, waardoor veel bunkers niet de bescherming bieden die nodig is.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken legt uit hoe het plan vorm zal krijgen. "Alle gebouwen - inclusief privé-eigendommen - die gebruikt kunnen worden als schuilplaats zoals kelders, garages en ondergrondse stations, worden momenteel geïnventariseerd." Burgers zullen ook worden aangemoedigd om schuilplaatsen te bouwen in hun kelders of garages.

In de Baltische staten, maar ook in bijvoorbeeld Polen, Finland en Zweden, wordt al langer voorgesorteerd op een mogelijke Russische aanval. Daar hebben de overheden inmiddels checklijsten opgesteld met voorzorgsmaatregelen die burgers in zo’n geval kunnen nemen, waaronder het zoeken van schuilplaatsen en het aanleggen van noodrantsoenen.