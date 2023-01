Duitsland gaat tanks aan Oekraïne leveren, VS overweegt hetzelfde te doen

Duitsland gaat tanks naar Oekraïne sturen . Daar heeft de regering van bondskanselier Olaf Scholz dinsdag mee ingestemd. Daarmee is tegelijkertijd de weg vrij voor andere landen om tanks van Duitse makelij door te sturen naar het Oekraïense front. Onder meer Polen maakt gebruik van deze tanks en had eerder op de dag de Duitse overheid formeel om toestemming gevraagd.

De Oekraïense president Zelensky probeert al geruime tijd meer tanks tot zijn beschikking te krijgen om het Russische invasieleger terug te dringen. Behalve Polen wilde ook Finland dat doen, maar beide landen hadden daarvoor eerst toestemming nodig van Duitsland dat als fabrikant van de tanks bepaalt of die mogen worden verkocht of uitgeleend. Tot nu toe hield Duitsland de voet op de rem wat betreft het leveren van zwaar materieel aan Oekraïne uit vrees voor een verdere escalatie van de oorlog.

Volgens Duitse media komt de ommezwaai voort uit intensief overleg tussen Duitsland en de Verenigde Staten dat ook overweegt tanks te leveren. In het geval van Duitsland gaat het om Leopard 2-tanks, in het geval van de Amerikanen om Abrams M1-tanks. Dat ook de VS overstag gaat, zou voor Scholz reden zijn geweest alsnog de levering van tanks toe te staan.