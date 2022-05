Duitsland bestrijdt energiecrisis door openbaar vervoer spotgoedkoop te maken: 9 euro per maand

20 mei 2022 - 15:52

Ik juich dit besluit toe - er is daadkracht, het gaat om zoveel, en nergens ontwaar ik het woord 'marktconform'. De Duitsers worden hier niet in slaap geluld met de gebruikelijke beuzelpraatjes, een sedatieve techniek waarin Nederland de onbetwiste wereldkampioen is. Of de maatregel op alle punten een doorslaggevend succes gaat worden? Dat weet niemand, en dat hoeft ook niet. Er zal veel verlichting zijn; de termijn is inderdaad niet lang, en dat heeft een oorzaak, geloof ik. Deze ingreep zal hoe dan ook een leerstuk vormen voor Duitsland en zoveel andere landen. Laat die dominante economen van nu, met hun eeuwige occulte mantra's over prijsmechanismes, de best mogelijke allocatie van alles en nog wat onder de zon, en marktverstorende effecten, maar gewoon eens: hun waffel houden.