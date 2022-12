Duitsland bereidt zich voor op tweede, zwaardere golf van coronavirus

26 apr. 2020 - 21:08

Jan Kluytmans van het OMT zegt nu bij OP1 dat er een tweede golf er min of meer zeker komt. Dus kletsverhaal van susser Jaap. Deze man heel snel vervangen. Verder mondkapjes hebben zeker toegevoegde waarde want het vasthouden aan het gewenste gedrag is erg moeilijk maar ja we hebben ze niet. Het advies dat de kapjes niet zo goed werken is echt gerelateerd aan het gebrek aan kapjes. Kluytmans is erg beducht dat te enthousiast ontlocken betekent een ramp in het najaar. Kluytmans en Vonhof in discussie over het delen van de samenleving in stukken. Dat gezeik van Vonhof cs. is puur ondernemerspraat. Redden van het land ga toch weg. Economisch de boel redden ten koste van een mogelijke ramp. We moeten bereid zijn om flink in te leveren en de boel langzaam weer opbouwen. Snapt men niet dat we gewoon in oorlog zijn. Na een oorlog is de boel ook niet meteen op orde. Dit is onze oorlog zoals de oudere generaties WO I en WO II meemaakten. En dan hebben wij er nu nog heel kort last van. We zijn teveel gewend aan onze welvaart, maar kijk eens naar de rest van de wereld daar is op veel plekken de welvaart extreem veel lager dan hier. Dus we kunnen echt veel inleveren voordat we überhaupt op hun niveau terecht komen. Na alle jaren van verwennen van ondernemers hoeven ze nu eens niet vooraan te staan, mensenlevens gaan voor zo denk ik er over.

