Duitsland bereidt herinvoering van de mondkapjesplicht voor Nieuws • Gisteren • leestijd 1 minuten • 29893 keer bekeken • bewaren

Duitsland gaat het dragen van een mondmasker in publieke binnenruimtes weer verplichten. Dat zegt minister van Justitie Marco Buschmann in een interview met de Morgen Post. Het staat vast dat het dragen van een mondkapje een effectieve manier is om het virus in te dammen, stelt de minister. De zomergolf aan besmettingen lijkt over het hoogtepunt heen maar de regering in Berlijn is zich aan het voorbereiden op wat het virus dit najaar gaat brengen.

Buschmann is lid van de liberale FPD en tegenstander van een nieuwe lockdown. Hij vindt het onverdedigbaar om in het derde jaar van de pandemie opnieuw over te gaan tot een lockdown en schoolsluitingen, mede vanwege de schadelijke gevolgen daarvan voor jongeren. Daarom zoekt de regering naar andere middelen. Er moet meer data verzameld worden en toegankelijk worden gemaakt zodat er beter zicht is op hoe de pandemie zich ontwikkelt. De vorige regering heeft daar volgens Buschmann veel steken bij laten vallen.

De Duitse gezondheidszorg zucht ondertussen onder de zomergolf. Verpleegkundigen en artsen kunnen het werk amper aan en gevreesd wordt dat de zorg het einde van de capaciteit nadert. Tegenover DW legt een verpleegkundige uit waarom het zo zwaar is. "In Duitsland hebben we gemiddeld 13 patiënten per verpleegkundige terwijl dat er in bijvoorbeeld Nederland maar 5 zijn. Hoe kan ik de verantwoordelijkheid dragen voor 13 patiënten tegelijk en nog steeds hoge kwaliteit zorg bieden?"