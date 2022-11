Duitsers vrezen doodklap voor bier als gevolg van tekort aan CO2 Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 263 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Günther Hentschel

Terwijl de wereld in Sharm al Sheikh vergadert over het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2, kampen Duitse brouwerijen met een tekort aan de stof. De brouwerijen maar ook frisdrankfabrieken hebben CO2 nodig om hun producten van bubbels te voorzien en te koelen. "De situatie is zorgelijk. Veel bedrijven krijgen hun bestellingen slechts deels of helemaal niet geleverd," verklaarde een woordvoerder van de Duitse voedselindustrie al in september. Nu is het probleem alleen maar toegenomen, schrijft de Deutsche Welle. CO2 is ook nodig voor de brouwerijen omdat het gas zuurstof verdringt en bier daardoor langer houdbaar is.

Het komt vaker voor dat er sprake is van CO2-tekort. In de zomer van 2018 gebeurde dat als gevolg van een afname in de kunstmestproductie waar het gas een bijproduct van is. Door de stijgende energieprijzen treedt dat probleem nu weer op. Vooral de prodctie van ammoniak is gereduceerd, met wel 70 procent. Volgens officiële cijfers is de prijs van industrieel CO2 daardoor met 70 procent gestegen.

Het lijkt logisch om CO2 af te vangen en te recyclen in de brouwerijen maar dat is in de praktijk nogal lastig en ook veel te kostbaar. Er zit te veel CO2 in de atmosfeer voor het klimaat en te weinig om die af te vangen en te benutten. In de toekomst is dat wellicht wel mogelijk, al stelt een expert tegenover de VRT dat het koolzuurgas in de buitenlucht te vervuild is om te kunnen gebruiken in de voedingsindustrie.