Duitsers massaal op de been tegen bijeenkomst extreemrechtse AfD in Essen

In de Duitse stad Essen, zo'n 60 kilometer van de Nederlandse grens, vergaderen dit weekend 600 leden van de extreemrechtse partij AfD. Op het congres wordt getracht de interne verdeeldheid glad te strijken na schandalen waarbij lijsttrekker Maximilian Krah bij de Europese verkiezingen tot opstappen werd gedwongen. AfD, dat minder kiezers trok dan voorspeld maar toch 16 procent van de stemmen haalde en daarmee de tweede partij werd, wil zich nu voorbereiden op de landelijke verkiezingen in 2025. Veel Duitsers zijn daar op z'n zachtst gezegd niet gelukkig mee. Er worden tot 100.000 demonstranten verwacht die protesteren tegen de opmars van de partij.

Het ANP meldt dat er zaterdagochtend enkele schermutselingen zijn geweest met de massaal aanwezige oproerpolitie. Demonstranten die de democratie willen verdedigen zijn op een brug gaan zitten in een poging het congrescentrum onbereikbaar te maken. De politie is overigens evenmin blij met het congres omdat in het nabijgelegen Dortmund de EK-match tussen Duitsland en Denemarken zaterdag ook al veel inzet vraagt.