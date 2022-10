Duitser krijgt 4000 euro boete vanwege omstreden Russisch Z-teken op auto

In Hamburg heeft de rechtbank een 62-jarige automobilist tot 4000 euro boete veroordeeld omdat hij het Z-symbool op de achterruit van zijn auto had aangebracht. Dat teken wordt door Russen gebruikt om steun uit te spreken voor de oorlog tegen Oekraïne. De man had het symbool in maart van dit jaar, ongeveer een maand na het begin van de Russische invasie, op zijn auto aangebracht, in de vorm van een blauwe Z op een witte A4. Zo reed hij door Hamburg, volgens het Openbaar Ministerie om steun aan de invasie uit te drukken.

Het symbool is in Duitsland strafbaar omdat het verboden is een aanvalsoorlog die in strijd is met het internationaal recht te steunen. Dat is onderdeel van het artikel in het wetboek van strafrecht dat het openlijk sympathiseren met misdrijven strafbaar stelt als daarmee hoogstwaarschijnlijk de openbare orde verstoord wordt.