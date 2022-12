Duitse ziekenhuizen overvol, tekort aan medicijnen dreigt

Het aantal mensen in Duitsland dat momenteel lijdt aan een infectie of ziekte ligt op een historisch hoog niveau, zegt voorzitter Christian Karagiannidis van de Duitse vereniging voor intensive care en spoedeisende geneeskunde tegen de Rheinische Post. „Het ziektecijfer onder de bevolking is momenteel extreem hoog, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”

Bijkomend probleem is dat veel personeel ook ziek is terwijl de zorg toch al kampt met een hoge werkdruk. Daar komt nog bij dat er sprake is van een tekort aan medicijnen. Medische experts dringen er op aan dat Duitsland de productie van medicijnen weer zelf ter hand gaat nemen. De fabricage van geneesmiddelen, vooral die waarvan de patenten verlopen zijn, is de afgelopen jaren overgebracht naar lage lonenlanden als China en India. Die landen kampen nu met productieproblemen waardoor er tekorten ontstaan aan pijnstillers als ibuprofen, hoestsiroop en verschillende types antibiotica. Sommige middelen worden in slechts een of twee fabrieken gemaakt.