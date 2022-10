Duitse ziekenhuizen kunnen najaarsgolf corona amper aan, roep om herinvoering mondkapjes Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 155 keer bekeken • bewaren

Het hoofd van het Duitse verbond van ziekenhuizen wil dat de regering het dragen van mondkapjes binnen weer verplicht gaat stellen. Dat zou de razendsnelle heropleving van de pandemie moeten afremmen. Gerald Gass zegt tegen Duitse media dat ziekenhuizen niet meer in staat zijn normaal te functioneren als gevolg van de aanzwellende toestroom van coronapatiënten. In de helft van de ziekenhuizen worden operaties en behandelingen al uitgesteld. "We hebben nu net zoveel patiënten als bij eerdere pieken dit jaar. Volgende week zitten we vermoedelijk op een nieuw record." De cijfers zijn mede verontrustend omdat de najaarsgolf nog maar net begonnen is.

Een probleem is dat veel zorgmedewerkers zelf besmet zijn met het virus en er daarnaast ook nog sprake is van veel andere ademhalingsaandoeningen die de druk op de zorg verhogen. Her en der wordt het aantal bedden teruggebracht wegens ziekteverzuim en sommige ziekenhuizen zijn zelfs al overgegaan tot het sluiten van de afdeling spoedeisende hulp.

Minister van Volksgezondheid Lauterbach heeft eerder al opgeroepen tot herinvoering van de mondkapjes voor binnenruimtes maar het is aan de 16 Duitse deelstaten om die maatregel af te kondigen. Berlijn gaat daar niet over. Tot nu geldt de plicht alleen in het openbaar vervoer en zorginstellingen.

Het Robert Koch instituut, dat de pandemie monitort, verklaarde zaterdag dat het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen zeven dagen op 732 ligt. Dat is iets minder dan de week daarvoor toen het 760 gevallen ging. Maar deskundigen vermoeden dat het werkelijke aantal veel hoger ligt omdat steeds minder mensen zich laten testen. Volgens de minister van Volksgezondheid zou de besmettingsgraad drie tot vier keer zo hoog zijn als de officiële cijfers aangeven.