Duitse woede over Amerikaanse inmenging in verkiezingen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft op de veiligheidsconferentie in München uitgehaald naar de Amerikaanse vicepresident JD Vance. Die bemoeide zich de afgelopen dagen nadrukkelijk met de aankomende Duitse verkiezingen. Scholz maakte duidelijk buitenlandse steun voor de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) niet te waarderen.

"We accepteren niet dat mensen die van buitenaf naar Duitsland kijken, zich mengen in onze democratie, in onze verkiezingen of in de democratische meningsvorming ten gunste van deze partij", zei de sociaaldemocratische regeringschef. "Dat is ongepast. Zeker tussen vrienden en bondgenoten", zei Scholz, die erop wees dat het AfD nazimisdrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog bagatelliseert.

In Duitsland worden over ongeveer een week parlementsverkiezingen gehouden. Anti-immigratiepartij AfD staat in peilingen op de tweede plaats. De partij wordt onder meer gesteund door Trump-vertrouweling Elon Musk, de rijkste man ter wereld die in de VS bezig is een staatsgreep te plegen en de federale overheid te ontmantelen. Ook had AfD-kopstuk Alice Weidel deze week een ontmoeting met de Amerikaanse vicepresident.

Vance beklaagde zich over de weigering van andere Duitse partijen om samen te werken met AfD. Volgens de Amerikaan is er in het vrije westen geen ruimte om "onwelgevallige meningen" het zwijgen op te leggen en kan Duitsland in de toekomst niet op Amerikaanse steun rekenen als dat wel gebeurt. De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius reageerde daarop door te zeggen dat “democratie niet betekent dat de luidruchtige minderheid automatisch gelijk heeft” en dat “democratie zichzelf moet kunnen verdedigen tegen de extremisten die haar willen vernietigen.”