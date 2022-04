Duitse voedselbanken worstelen met tekort aan eten

De bijna duizend Duitse voedselbanken hebben steeds meer problemen om hulpbehoevenden te voorzien levensmiddelen. De economische crisis en de komst van grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne zorgen voor tekorten in het aanbod, zeker in steden als Berlijn. Sinds februari is er sprake van een sterke stijging in de vraag. Dat de inflatie in maart een record van 7,3 procent bedroeg, is ook een oorzaak. Door de forse stijging in de kosten van het levensonderhoud wenden steeds meer burgers zich tot de gratis voedselverstrekking voor hulpbehoevenden.