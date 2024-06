Duitse veiligheidsdiensten bezorgd over forse toename rechtsextremisten

Het 400 pagina’s tellende jaarverslag spreekt van een ‘alarmerende’ toename van extremisten van allerlei pluimage, vulde BfV-voorzitter Thomas Haldenwang op de persconferentie. Het aantal ideologisch gemotiveerde misdaden gepleegd door extremisten nam in 2023 met bijna vierduizend toe, tot in totaal iets minder dan veertigduizend. De grootste stijging was te zien bij xenofoben en rechtsextremisten.