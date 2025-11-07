Duitse troepen naar België om te helpen in de strijd tegen invasie van drones Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

In België zijn de eerste Duitse eenheden gearriveerd om te assisteren bij de strijd tegen de drones die het luchtruim onveilig maken. Brussel heeft Duitsland zelf om hulp gevraagd omdat het land de golf van indringers niet zelf aan kan. In België is deze week de veiligheidsraad bij elkaar geroepen, zoals op bovenstaande video van woensdag te zien is.

De drones, waarvan het sterke vermoeden is dat ze worden aangestuurd door Moskou, duiken voortdurend op allerlei gevoelige plaatsen op, zoals de militaire basis van Kleine-Brogel. Het is een publiek geheim dat daat kernwapens liggen opgeslagen. Daarmaast teisteren de drones de burgerluchtvaart waardoor het verkeer op luchthavens regelmatig stilgelegd moet worden. Het gaat daarbij steeds om drones met een forse omvang die het hobbyïsme ver overstijgen.

Minister van Defensie Theo Francken (N-VA) zei eergisteren nog dat er geen amateurs achter zitten. "Het gaat om (semi-)professionele drones die in formatie vlogen, iets wat niet iedereen zomaar kan. Verschillende indicaties wijzen erop dat het om een gestructureerde operatie ging", klonk het.

Defensie-expert Michelle Haas (UGent) juicht de Duits hulp toe maar wijst er op dat ook de verdediging van de Bundeswehr nog in kinderschoenen staat tegenvover de nieuwe vijand.

"Ook in Duitsland zijn er al incidenten geweest. De Duitsers hebben aangekondigd dat ze in nieuwe systemen investeren, maar die zouden er pas in 2027 komen. Vandaag hebben ze wel al verschillende detectiesystemen en interceptiesystemen, maar dat is vooral erg duur materieel, waardoor het ook duur is om op die drones te reageren."

De Volkskrant meldt dat er veel verwarring is over de drones. Zo is er niet altijd daadwerkelijk sprake van drones en is nog niet duidelijk bewezen dat Rusland er achter zit. Al is het ook niet zo dat er geen sprake is van drones.

Een flinke drone met navigatielichten legde dinsdagavond het vliegverkeer op Belgisch drukste luchthaven Zaventem stil. Op beelden is te zien hoe de machine langzaam de verkeerstoren nadert, als om te provoceren. De drone, die in formaat duidelijk afwijkt van quadcopters, werd volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws aangestuurd via 4G of 5G, wat detectie enorm lastig maakt. In theorie kunnen de bestuurders van drones tientallen of zelfs honderden kilometers verderop zitten. Ook is bekend dat Rusland via Telegram zogeheten wegwerpagenten rekruteert, die in ruil voor cryptomunten klussen uitvoeren, zoals graffiti spuiten of brand stichten. Rusland zou op deze manier ook drone-bestuurders in Europa kunnen werven. Dat maakt het vinden van een Russische link complexer. De Belgische veiligheidsdienst acht het zeer waarschijnlijk dat Rusland achter de incidenten zit, schrijft het Belgische persagentschap Belga.

Experts wijzen er op dat het zaaien van verwarring en onrust een van de methodes is van Rusland om Westerse samenlevingen te destabiliseren.

Ondertussen worden er in het van zichzelf al instabiele Nederland amper drones gesignaleerd, terwijl België, Duitsland maar ook Denemarken er voortdurend door geplaagd worden. Het AD publiceerde daar donderdag een opmerkelijke verklaring voor:

Defensie-expert Patrick Bolder heeft wel een mogelijke verklaring waarom er in Nederland tot nu toe nauwelijks incidenten zijn met niet-identificeerbare drones. Hij denkt dat Google Maps er weleens iets mee te maken zou kunnen hebben. Wie deze online kaart erbij pakt, kan heel gedetailleerd zien hoe onze militaire vliegvelden erbij liggen, waar de bunkers en kantoren staan, en hoe start- en landingsbanen zijn aangelegd. België heeft die plekken in het land onherkenbaar laten maken op Google Maps. „Als je informatie wil inwinnen over militaire vliegvelden, maar ook over onze havens en andere kritieke infrastructuur dan kun je daarvoor in ons land gewoon Google Maps gebruiken. Dan hoef je dus ook niet te spioneren, want Google geeft redelijk actuele informatie.”