Duitse toestanden dreigen als overheid niet meer uittrekt voor infrastructuur

Er dreigen in Nederland Duitse toestanden door achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. Het kabinet overweegt nieuwe belastingen toe te staan om burgers en bedrijven te laten meebetalen aan nieuwe wegen, bruggen en spoor, schrijft het AD.

In Duitsland zijn er al jaren enorme problemen op het spoor. Die werden aanvankelijk vooral veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Inmiddels hebben reizigers ook te maken met vertragingen die het gevolg zijn van werkzaamheden.

Nederland dreigt na jaren VVD-beleid op een vergelijkbaar scenario af te stevenen. Infrastructuur-deskundige Wijnand Veeneman legt het uit in het AD: “Partijen willen hun kiezers geen extra belasting laten betalen, maar verwachten wél dat het huidige hoge niveau van de infrastructuur in stand blijft. Dat gaat niet.”

Ook nieuwe projecten komen niet van de grond door geldtekort en politieke onwil om de stikstofcrisis op te lossen. Om het geldprobleem op te lossen denkt het kabinet aan “de mogelijkheden om baathebbers, zoals bedrijven, grond- en vastgoedeigenaren, en gebruikers meer te betrekken bij de bekostiging van infrastructuur”, schrijven minister Vincent Karremans (VVD, Infrastructuur & Waterstaat) en staatssecretaris Annet Bertrams (CDA) aan de Kamer.

In andere landen is er al langer beleid waarbij burgers en bedrijven die baat hebben bij infrastructuur daar ook aan meebetalen. Zo stijgt de waarde van woningen als ze beter bereikbaar zijn en kunnen bedrijven makkelijker personeel aantrekken met een goede ov-aansluiting.