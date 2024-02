Duitse steden nemen maatregelen tegen dominante, klimaatverwoestende SUV's

Een van de eerste steden die dit vanaf maart gaat invoeren, is de Duitse stad Koblenz. Momenteel kost parkeren in de Duitse stad 30,70 euro per jaar per auto. Vanaf maart wordt een basisbedrag van 23,40 euro per jaar (0,45 euro per 52 weken) ingevoerd, wat wordt vermenigvuldigd met een variabele factor op basis van de voertuigafmetingen. In tegenstelling tot Parijs gaan de nieuwe tarieven gelden voor met name inwoners van de stad zelf. Bestuurders moeten daardoor minimaal 100 euro per jaar per bewonersparkeervergunning betalen. Grotere voertuigen kosten nog meer. Een vergunning voor een Smart Fortwo kost straks 104,87 euro voor een jaar. Eigenaren van een nieuwe VW Golf betalen 179,12 euro en het tarief voor een relatief bescheiden SUV Volkswagen Tiguan bedraagt straks 196,23 euro.